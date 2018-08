Goed nieuws voor Heidi Klum: Tom is eindelijk écht vrij

De scheiding van zijn ex-vrouw Ria Sommerfeld heeft Kaulitz in 2016 al aangevraagd. De twee gingen destijds met wederzijds goedvinden en vriendschappelijk uit elkaar. Er was geen sprake van ruzie over voogdij of partneralimentatie.

Toch zal de 28-jarige gitarist van Tokio Hotel nu pas volledig kunnen ontspannen aan de arm van zijn 45-jarige vriendin. Of Heidi Klum tijdens de opnames van America’s Got Talent waar zij jurylid is - en onze Glennis Grace dinsdagavond nog een staande ovatie gaf - nog tijd kan vrijmaken om dit moment met hem te vieren? Ze weten in elk geval hoe ze samen een feestje moeten bouwen, zo bleek onlangs tijdens hun vakantie in Cannes, waar ze voor bij hun champagne een pizza lieten bezorgen... op een jacht!

Tom Kaulitz is met Heidi Klum meegevlogen naar LA, waar de opnames van AGT plaatsvinden Ⓒ Hollandse Hoogte