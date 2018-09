Rico Verhoeven toont gevoelige kant in Kenia

„We hebben echt gekke dingen gedaan”, biecht Rico op. Zes BN’ers door voor Race tegen de klok mee aan een bloedstollende rally in het buitenland. Hoe sneller ze de finish halen, hoe meer geld er naar een goed doel van hun keuze gaat. „In Kenia rij je links, dus dat was al anders. Langs de weg lopen daar wilde dieren als zebra’s, en dan hebben we in een druk dorpje ook nog door de berm gereden om de tijd maar te halen.”

De kickbokser geeft toe dat de druk heel hoog was, maar dat was voor Rico geen enkel probleem. „Het verschil is dat ik gewend ben om onder druk te presteren. Ik word alleen maar beter onder druk.” Rico nam vriend, bodybuilder en dj Tavi Castro en ondernemer en rallyrijder Peter Versluis mee naar Kenia. „Dat zijn twee mensen die ik heel graag mag en beter wilde leren kennen. Ik kende Tavi’s verhaal - hij is als profvoetballer naar Nederland gekomen maar gestopt, terug naar school gegaan en wereldkampioen fitness geworden - maar was nieuwsgierig naar de persoon achter dat verhaal. Peter heeft zeven keer Dakar gereden, dus hij weet hoe hij zo snel mogelijk dingen voor elkaar kan krijgen met een auto.”

Thee plukken

Wat Rico verbaasde, is dat de mannen naar mate ze langer in de auto zaten steeds opener werden. „Je ziet gedurende de reis alle kanten van ons. Natuurlijk willen we allemaal winnen, we hebben alle drie een competitieve kant, maar we hebben ook allemaal onze gevoelige kant laten zien. En we hebben volop grappen met elkaar uitgehaald.”

Tijdens de autorace kregen de deelnemende BN’ers - naast Rico Jelka van Houten, André Hazes, Olcay Gulsen, Jan Versteegh en Estelle Cruijff - en hun bijrijders een aantal opdrachten waarmee ook geld te verdienen was. „Je bent niet continu aan het rijden, maar de tijdsdruk is er wel. Je moet buiten de auto opdrachten voltooien, wij moesten bijvoorbeeld thee plukken. Met z’n drieën tegen één Keniaan. Dan denk je ’kat in het bakkie’, maar dat viel toch tegen.”

Sceptisch

Rico reed zo veel mogelijk geld bij elkaar voor Sara Verbrugge, een driejarig meisje met een ongeneeslijke spierziekte. Als ambassadeur van de Stichting Voor Sara hoefde de kickbokser niet lang na te denken over zijn goede doel. „Ik krijg heel veel aanbiedingen, ook voor reisprogramma’s, maar ben best sceptisch. Dit keer zei ik meteen ’ja, dit ga ik doen’ omdat ik twee gasten mee mocht nemen en voor een goed doel kon rijden.” De BN’ers kunnen in totaal 10.000 euro verdienen.

Hoewel Rico veel heeft gezien tijdens zijn tocht door Kenia, wil hij nog een keer terug om het land echt goed te bekijken. „Je hebt allerlei gesprekken met elkaar in de auto, ondertussen word je afgeleid door dingen die buiten gebeuren en dan ben je ook nog aan het racen en hou je continu de tijd in de gaten. Echt genieten van het land hebben we niet echt gedaan, hoewel we wel veel hebben gezien. Wat ik mooi vond om te zien waren de enorme verschillen. We zijn in de grote steden geweest, waar het allemaal vrij netjes is, en de sloppenwijken, waar het wat minder netjes is. We hebben ook mensen gezien die echt alternatief leven, in een stam. Daar zou ik mijn kinderen graag een keer mee naartoe willen nemen, om te laten zien hoe goed wij het hebben.”