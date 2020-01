Nederlanders grijpen naast prijzen bij Grammy Awards

Altin Gün was genomineerd in de categorie Best World Music Album met hun plaat Gece. Van Zweden was met zijn productie Wolfe: Fire In My Mouth genomineerd voor Best Engineered Album Classical en Best Contemporary Classical Composition. Albrecht greep naast de prijs in de categorie Best Opera Recording met zijn werk Wozzeck.

De Nederlandse producer YoungKio maakte kans op een Grammy, omdat hij heeft meegewerkt aan het album Old Town Road van Lil Nas X, genomineerd voor Album Of The Year. Ook deze nominatie werd helaas niet beloond met het felbegeerde beeldje.

