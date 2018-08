Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat aan Omroep Brabant weten tijdens de zitting met een verklaring te komen over waarom het zo lang heeft geduurd voordat de rechter zich over de zaak buigt.

Het is niet de eerste keer dat Rapper Boef voor de rechter moet verschijnen. In januari vorig jaar werd hij veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur waarvan de helft voorwaardelijk voor het beledigen van een politieagent. Ook hield hij zich niet aan de gedragsaanwijzing die hij kreeg nadat hij in september 2016 was opgepakt. In mei vorig jaar kreeg hij bovendien nog twintig uur taakstraf voor het vernielen van een politieauto. Hij was twee maanden daarvoor op die wagen gesprongen om een foto te maken.