Bring Me The Horizon komt naar Nederland

Bring Me The Horizon stond twee jaar geleden ook al in dezelfde concerthal, die toen nog de Heineken Music Hall heette. De band was in 2016 eveneens te zien op Pinkpop.

De rockformatie reist vanaf november met de First Love Tour door Europa en doet volgend jaar ook Australië aan. Op 11 januari brengt Bring Me The Horizon een nieuwe album uit. Amo is het zesde album van de band.