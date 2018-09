GTST-acteur Max Willems uit de kleren

Everon kondigde onlangs de lancering van zijn nieuwe boxershort merk IAMTORO aan. Voor de campagne van het merk, dat draait om wilskracht, zocht Everon echte mannen met verhalen over obstakels die ze hebben overwonnen en waar ze sterker uit zijn gekomen. Uit de vele aanmeldingen zijn twaalf jongens geselecteerd waaronder GTST-collega Max en Daniël, die de oorlog in Syrië ontvluchtte.

De 18-jarige Max heeft in zijn jonge leven geleerd om te gaan met prestatiedruk en hoe belangrijk het is je eigen pad te durven bewandelen. „Max is door schade en schande wijs geworden, maar is er ijzersterk uitgekomen. Zijn verhaal is buitengewoon inspirerend”, aldus Everon.

Daniël ontvluchtte op zijn veertiende in zijn eentje Syrië om zo uit handen van het leger te blijven, dat jongens verplicht mee te vechten. Na een lange en levensgevaarlijke tocht door Syrië en Turkije belandde hij uiteindelijk in Nederland. Nu - tweeënhalf jaar later - spreekt Daniël goed Nederlands, is hij zijn studie aan het afronden, werkt hij en doet vrijwilligerswerk. „Als je in jezelf gelooft is alles mogelijk”, aldus Daniël. Everon: „Daniël heeft zoveel ellende achter de rug maar staat krachtig en positief in het leven. Hij is het ultieme voorbeeld van wilskracht en doorzettingsvermogen. En dat is precies waar IAMTORO om draait.”

