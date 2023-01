Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie ’Appeltjes schillen’ Martijn Koning verbergt kwetsbare pijnpunten in nieuwe show

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

Ⓒ Anne van Zantwijk

Het is regelrechte horror wanneer Martijn Koning in ’Appeltjes schillen’ vertelt over de talloze haarfolikelmijten die iedere nacht - ze houden niet van licht - een orgie op ons gezicht schijnen te houden. Sterker nog, terwijl de cabaretier op het podium staat, wijst hij zijn publiek er nog even haarfijn op dat hij zelf op dat moment veilig is met die grote spot op zijn gezicht. Zijn publiek daarentegen...