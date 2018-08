Angelina Jolie trekt zich even terug uit voogdijstrijd...

Angelina Jolie met Shiloh en Zahara Jolie-Pitt Ⓒ Hollandse Hoogte

Sinds Angelina Jolie teruggekeerd is van de filmset in Londen, neemt ze even wat tijd voor zichzelf met de kinderen. En die tijd is welkom, om even te ontkomen aan alle energie die ze in de voogdijstrijd met ex Brad Pitt stopt.