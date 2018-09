Prins Daniel verkoopt luxe sportscholen

De sportscholen van Daniel, die zich richten op het hogere segment van de markt, draaien al enige tijd met verlies, bevestigde de CEO, Anders Svensson.

Prins Daniel bemoeit zich sinds zijn huwelijk met kroonprinses Victoria in 2010 niet meer met de dagelijkse gang van zaken van Balance, zoals zijn sportschoolketen met drie vestigingen heet. Maar hij is wel mede-eigenaar gebleven. Het was bij Balance dat hij destijds Victoria ontmoette, en waar hun relatie is ontstaan.

Balance had moeite het hoofd boven water te houden en maakte vorig jaar een verlies van ruim drie ton. Met de overname door concurrent Slats is er meer armslag, aldus Dagens Industri. De hoofdvestiging gaat door onder de andere naam en de twee andere sportscholen kunnen verder onder de naam van Slats.