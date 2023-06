Videoland hint op terugkeer Zoop

Op Videoland is de serie Zoop, die liep tussen 2004 en 2006, terug te kijken. Ook de films Zoop in Afrika (2005), Zoop in India (2006) en Zoop in Zuid-Amerika (2007) worden op de streamingdienst aangeboden.

Vorige maand kwam de oude cast van Zoop al bij elkaar. Waarvoor was niet precies duidelijk maar Jon Karthaus, een van de hoofdrolspelers, liet eerder al weten dat hij werkte aan een vierde Zoop-film.

De hoofdrollen werden naast Karthaus gespeeld door Monique van der Werff, Nicolette van Dam, Juliette van Ardenne, Vivienne van den Assem, Patrick Martens, Ewout Genemans en Erwan van Buuren.