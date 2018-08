Leona Philippo bevallen van zoon

„Ik ben zeer trots en gelukkig jullie te kunnen laten weten dat op 2 augustus Tymon Indus Philippo is geboren!”, schrijft ze bij een foto van het kleine ventje. „Tymon en ik zijn gezond & gelukkig, Manuel is een super lieve, trotse grote broer en we genieten intens van ons nieuwe gezin!”

Leona kreeg Manuel samen met haar ex-vrouw Katalijne.