Trump mag nummer Aerosmith niet gebruiken

De hit van Aerosmith uit 1993 was te horen toen de 13.500 aanhangers van Trump het conferentiecentrum in Charleston betraden waar Trump een toespraak hield. De advocaat van Tyler heeft Trump een brief gestuurd. Hij beschuldigt de president van opzettelijke inbreuk van auteursrechten.

Het is niet voor het eerst dat Aerosmith in actie komt tegen Trump. Eerder spande de band juridische procedures aan tegen het gebruik van het nummer Dream On dat Trump in 2015 gebruikte tijdens zijn verkiezingscampagne.