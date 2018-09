Sam Feldt hervat optredens tijdens revalidatie

Sam Feldt raakte op 30 juni rijdend op zijn scooter betrokken bij een ongeluk en brak zijn scheenbeen in het kniegewricht. Hij moest twintig shows met zijn liveband annuleren, waaronder optredens op Tomorrowland en Sziget.

„De afgelopen weken ben ik alleen maar gefocust geweest op mijn herstel. Twee keer per week fysio, gezond eten, niet drinken, et cetera. Alles om zo snel mogelijk weer op de been te zijn”, zegt Sam. „Het letsel dat ik heb, geldt als één van de vervelendste breuken die je kan krijgen. De operatie is goed gelukt, maar ik ben nog lang niet de oude”, aldus de 25-jarige dj en producer.

Op het podium zal Sam Feldt het de komende tijd fysiek iets rustiger aan moeten doen. „Ik kan niet dansen of springen en moet noodgedwongen zitten. Maar ik ben vastberaden het podium weer op te gaan en weer shows te doen, voor mijn fans die ik de afgelopen maanden heb moeten teleurstellen.”

Sam Feldt, die in 2015 doorbrak met zijn remix van klassieker Show Me Love, brengt later dit jaar nieuwe muziek uit.

Bekijk ook: Dj Sam Feldt is supergefrustreerd