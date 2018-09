Martin Koolhoven geeft masterclass op NFF

Martin Koolhoven Ⓒ Hollandse Hoogte

Regisseur Martin Koolhoven geeft op 3 oktober een bijzondere masterclass op het Nederlands Filmfestival. De maker van films als Brimstone, Oorlogswinter, De Grot en Knetter bespreekt en analyseert tijdens de bijeenkomst zijn favoriete films waaronder Once Upon a Time in the West.