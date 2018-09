Prins Albert ereburger van Palermo

Albert mocht onder toezicht oog van burgemeester Leoluca Orlando in Villa Niscemi het gouden boek van de stad tekenen. Het was zijn tweede bezoek aan Sicilië in korte tijd. In oktober ontving de vorst in Palermo een eredoctoraat in de mariene ecologie.

Albert was dinsdag samen met zijn zeilenthousiaste neef Pierre Casiraghi naar Sicilië gereisd, als eregast bij de Circolo della Vela Sicilia, de zeilclub van Palermo die samen met onder meer de Yacht Club de Monaco de bijna 900 kilometer lange zeilwedstrijd organiseert. De snelste tijd voor de overtocht dateert uit 2015 en bedraagt 47 uur, 46 minuten en 48 seconden. Er is goede hoop dat het record dit jaar sneuvelt.