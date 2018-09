Kerk drijft spot met koning Felipe

Koning Felipe Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Het 694 inwoners tellende Catalaanse dorp Orrius kent ’geen koning, maar is een republiek’. Dat staat in elk geval op een bord op de toren van de zestiende-eeuwse Sint Andreaskerk, waar ook de Catalaanse republikeinse vlag is bevestigd. Ook is er, ondersteboven, een kartonnen pop die koning Felipe voorstelt opgehangen. Het is de koning die de Catalaanse ster vasthoudt, en waarboven in het Catalaans is geschreven ’A Òrrius no tenim rei, som república’.