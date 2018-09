BLØF en Lucas & Steve naar 3FM Awards

BLØF Ⓒ Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

BLØF en het dj-duo Lucas & Steve treden woensdag 5 september op tijdens de uitreiking van de 3FM Awards in AFAS Live in Amsterdam. Geike Arnaert zal samen met BLØF hun hit Zoutelande laten horen. Met Ronnie Flex brengt BLØF het duet Omarm me ten gehore.