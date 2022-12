Hanna Verboom na feestje van Elton John opgenomen met psychose

De 39-jarige Verboom was uitgenodigd voor een Oscarfeestje van John omdat ze destijds een rol had in de Amerikaanse film Deuce Bigalow: European Gigolo (2005). „Ik ben toen stapje voor stapje steeds meer verward geraakt en uiteindelijk psychotisch geraakt”, vertelde ze.

De actrice begon te hallucineren en sprong met haar jurk nog aan in het zwembad. „Dat ontspoorde eigenlijk steeds meer. Uiteindelijk ben ik ook opgepakt door de politie en het ging van kwaad tot erger”, blikte ze terug. „Ik werd uiteindelijk wakker op de psychiatrische inrichting in Beverly Hills. Absurd hè?”

Eerlijk zijn

Verboom, die vorig jaar al een documentaire maakte over haar bipolaire stoornis, vindt het belangrijk dat mensen eerlijk zijn over hun psychische problemen. „Wat is dat toch dat we alleen maar die mooiste kanten willen delen”, vroeg ze zich hardop af. „Het hoort ook zo erg bij het leven.”

Ook haar jongere broer kampt met een bipolaire stoornis en dat breekt haar hart, vertelde ze emotioneel. „Het is zo zwaar. Maar het allerergste is dat zoveel mensen het alleen moeten doen en dat hoeft helemaal niet.”