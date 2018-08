Dries zwijgt over dronken Dave in column

Al dagen is Dave Roelvink onderwerp van gesprek, nadat hij dronken met 180 kilometer per uur over de A10 racete. Zelfs tijdens de presentatie van de reality-serie Effe Geen Cent Te Makken is de aanwezige pers vooral geïnteresseerd in deze misstap van Dave. Toch is deze recente ontwikkeling binnen zijn gezin blijkbaar niet noemenswaardig genoeg voor Dries zijn column.

In plaats daarvan vertelt hij uitgebreid over de bezigheden van zijn andere zoon Donny en wordt Dave enkel even kort genoemd vanwege zijn deelname aan Expeditie Robinson twee jaar geleden. Dit jaar is het de beurt aan Donny. Omdat hij steeds advies vroeg aan zijn oudere broer, kwamen RTL en Videoland op het idee de twee een vierdelige serie te geven waarin te zien is hoe Donny wordt klaargestoomd voor zijn deelname aan Expeditie Robinson. „Dat heeft hilarische beelden opgeleverd die ik als vader om te smullen vind.”

Nederland daarentegen smult van al het nieuws rondom Dave, maar Dries babbelt vrolijk verder over Donny. Hij schrijft dat het hem veel verdriet deed toen het ernaar uitzag dat zijn relatie met Amijé voorbij leek te zijn na hun deelname aan Temptation Island. „Daarom sprong ik een gat in de lucht toen mijn zoon me kortgeleden vertelde dat ze er nu van overtuigd zijn voor elkaar bestemd te zijn. „De champagne kan dus nog net één keer open in huize Roelvink, voordat we verhuizen en een maand gaan leven van een bijstandsuitkering vanwege Effe Geen Cent Te Makken.”

Maar of die champagne wel zo’n slim plan is nu Dave heeft aangekondigd ’voorlopig geen druppel alcohol aan te raken’...

