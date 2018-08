Patricia Paay moet op zoek naar nieuwe advocaat

Haar raadsman Johan Langelaar, die Paay onlangs nog bijstond in de gewonnen plassekszaak tegen GeenStijl en twitteraar Eendenvanger, heeft zich namelijk teruggetrokken. Dat bevestigt de advocaat aan De Telegraaf.

Langelaar wil niets kwijt over de reden van de breuk, maar benadrukt dat het niets te maken heeft met een mogelijk gebrek aan vertrouwen in de zaak. „De rechtbank zal gaan bepalen of je zomaar iets in de publiciteit mag gooien. Ik denk dat het onrechtmatig is wanneer je zegt: ’Ik ga een sekspop maken.’ Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de rechtbank dat ook vindt.”

Johan Vlemmix Ⓒ Hollandse Hoogte

Paay is van mening dat haar carrière in het slop is geraakt door de verspreiding van een plasseksvideo en dat Vlemmix dat heeft aangegrepen om zijn handel te beginnen. Volgens de ondernemer is daar echter geen sprake van. De Brabander liet eerder al weten bereid te zijn tot het maken van excuses, maar weigert te betalen of te schikken.

De twee sterren staan op dinsdagmiddag 28 augustus in de rechtbank tegenover elkaar.

