MeToo-activiste Asia Argento niet naar Utrecht

Le Guess Who? steunt de beslissing van Argento. De organisatie meldt verder nog steeds achter alle geprogrammeerde artiesten en hun werk te staan en van plan te zijn hen allemaal „betrokken te houden bij het algemene programma voor de editie van 2018.”

Argento werd onlangs beschuldigd van het misbruiken van de destijds zeventienjarige acteur Jimmy Bennett. Dat zou in 2013 zijn gebeurd in een hotelkamer. Argento was toen 37. Ze zou hem onlangs 380.000 dollar hebben betaald om zijn mond te houden. De actrice ontkent de beschuldigingen.