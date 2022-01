Monique: hierom is ’k*tjaar’ positief geëindigd

„Dit jaar is voor mij voorbij gegaan op de automatische piloot. In overlevingsmodus”, kijkt Westenberg terug. „Ik heb veel geleerd over mezelf en mensen om mij heen en al mijn kracht gehaald uit onze heerlijke zoon! Sommige dagen waren goed en sommige waren vreselijk slecht. Ik heb verlies ervaren op verschillende vlakken en tegelijkertijd heel veel moois mogen omarmen.”

Westenberg is naar eigen zeggen dankbaar „voor de kracht en wijsheid” die ze heeft. „Hierdoor kon ik dicht bij mezelf blijven en liefde en loyaliteit steeds boven het negatieve plaatsen, dat is wat uiteindelijk alles overwint. Ik ben er van overtuigd dat dit k*tjaar daardoor positief is geëindigd. Er is rust. Ik heb gestreden en het overleefd. Nu is er tijd om te helen. In liefde en harmonie.”

In maart werd bekend dat Westenberg en Hazes opnieuw een punt achter hun relatie hadden gezet. De zanger was daarna enige tijd samen met Sarah van Soelen.