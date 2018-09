Makers La La Land niet over Oscar-debacle heen

Zijn film La La Land werd per abuis uitgeroepen tot winnaar voor het beeldje voor beste film. Pas na twee minuten werd de fout hersteld en maakten presentatoren Faye Dunaway en Warren Beatty bekend dat de prijs eigenlijk naar de film Moonlight ging.

„Je bent verbaasd hoe weinig je verstaat op het podium, zelfs als je achter de persoon staat die in de microfoon spreekt”, blikt Chazelle terug op die avond in februari. „Ik merkte alleen dat er iets mis was, maar ik had niet door wát precies.”

Vrienden

Pas toen de twee presentatoren met de tweede enveloppe aan kwamen zetten, drong de harde waarheid tot de jonge regisseur door. „Opeens kwamen er andere mensen het podium op, de makers van Moonlight. Het was op een rare manier zelfs fijn om ze te zien; we hadden elkaar gedurende de maanden daarvoor op allerlei festivals als vrienden leren kennen.”

Chazelle en Moonlight-regisseur Barry Jenkins hebben nog steeds contact met elkaar per e-mail. La La Land is een musical over de ontluikende liefde tussen een jazzpianist (Ryan Gosling) en een actrice (Emma Stone). De film won uiteindelijk zes Oscars.