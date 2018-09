Elf miljoen kijkers zien Grace zingen in America’s Got Talent

Op de tweede plek stond een aflevering van de serie Making it, met Parks & Recreation-sterren Amy Poehler en Nick Offerman. Naar dit programma keken 4 miljoen mensen.

De Amsterdamse zong in de liveshow het nummer Never Enough uit de film The Greatest Showman en gaf alles wat ze had. Dat werd extreem goed gewaardeerd door zowel de jury als het publiek.

Wow-factor

Simon Cowell noemde haar performance „briljant, classy en fantastisch”. Volgens Howie Mandel had dit optreden „de absolute wow!-factor” en Mel B zei veel respect te hebben voor Glennis als alleenstaande moeder 'die dit maar eventjes flikt'.

In de nacht van woensdag op donderdag wordt bekend of Glennis doorgaat naar de volgende ronde. Ze moet het van haar Amerikaanse fans hebben, want er kan niet vanuit Nederland gestemd worden.