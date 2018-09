Foto's actrice Asia Argento met 17-jarige duiken op

Asia Argento met Jimmy Bennett Ⓒ Hollandse Hoogte

Er is steeds meer bewijs dat de Italiaanse actrice Asia Argento in 2013 de destijds zeventienjarige acteur Jimmy Bennett heeft misbruikt. Nadat The New York Times eerder deze week al onthulde dat Argento de jonge acteur onlangs 380.000 dollar heeft betaald om het misbruik binnenskamers te houden, is er nu een foto opgedoken waarop duidelijk is te zien dat twee naast elkaar in bed liggen.