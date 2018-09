'Manager Linda de Mol wilde item Ed Nijpels tegenhouden'

„Ik ben gaan bellen met de woordvoerster van Linda de Mol, met de verwachting dat zij zou zeggen: ’Ja, dat is toen inderdaad een keer gebeurd.’” Maar dat gebeurde allerminst, aldus Erik. „Toen ze zei: ’Nee, dit is helemaal niet gebeurd en we hopen dat je het niet uitzendt’, toen dacht ik: dat maakt het extra vreemd. Waarom zou iemand iets vertellen, zoiets, wat absoluut niet waar is.”

EenVandaag heeft overwogen om het item ook daadwerkelijk te schrappen, omdat ze normaal niet aan showbizznieuws doen, maar volgens de verslaggever is dit wel precies het idee achter de rubriek. „Het zegt denk ik ook heel veel over de persoon Ed Nijpels. Dat is wat je wil bereiken in die Eend. Je wil iets meer te weten komen over hem.”

Volgens Erik is de auto de reden van de uitspraken van Nijpels „Je zit heel erg op elkaar. We reden van Heerhugowaard terug naar Hilversum, dus je zit ook lang op elkaar. Het was die dag heel erg warm. Ik denk dat dat de verklaring is voor wat je wel vaker ziet in die Eend: dat mensen dingen gaan zeggen die ze misschien van tevoren niet helemaal van plan waren.”

Voor de interviewer kwamen de uitspraken ook als een totale verrassing. „Ik zat ook echt even te denken: waar komt dit vandaan?” Van Prooijen en Nijpels hebben na alle ophef geen contact meer met elkaar gehad. Over wie hij denkt dat de waarheid vertelt, deed hij geen uitspraken.