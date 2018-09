Carlo Boszhard nog twee jaar bij RTL

Op Instagram laat Carlo weten: „Wat een heerlijk moment! #blijeeikel.” Zijn contract liept nog door tot april 2019, maar is dus nu al verlengd.

In het programma The Story of My Life vertelde hij vorig jaar nog dat hij na zijn huidige contract de stekker uit zijn tv-carrière wilde trekken. „Ik denk dat je dan op een punt komt van: krijg je nog de grote A-programma’s of wordt het langzaamaan B omdat andere mensen zeggen: ‘Die of die of die moet het juist doen.’ Weet je wel. Ik vind het zo mooi zo, ik heb nu al een fantastische carrière gehad.”

Carlo blijft in ieder geval de programma’s Een Goed Stel Hersens en de TV Kantine maken voor RTL.