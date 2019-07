De soap over het liefdesleven van de Palestijnse dubbelspion is aan beide kanten van de muur populair. Want zolang Rachel geen kant heeft gekozen, kan iedereen voor haar juichen.

In het komische Tel Aviv on fire draait alles om die fictieve tv-reeks. Luie slons Salam (Kais Nashif, die er steevast uitziet alsof hij net wakker is) werkt op de set van de soap en schopt het per toeval tot scenarist. Omdat hij iedere dag de grens tussen Israël en Palestina moet passeren om bij de studio te komen, begint een verwaande douanebeambte interesse te tonen. Wat begint met nuttige tips voor het scenario, wordt al snel iets dwingenders: het enige juiste einde voor de soap is als Rachel de Joodse militair kiest.

Zie dat maar eens in het verhaal te verwerken zonder kijkers en geldschieters te verliezen. Terwijl Salam zich in bochten wringt om studiobazen en acteurs tevreden te stellen, wordt langzaamaan duidelijk dat het programma überhaupt niet gebaat is bij een ontknoping. Zolang Israël zelf in een impasse zit, kan de soap dat voorbeeld maar beter volgen.

Regisseur Sameh Zoabi heeft zo niet alleen een geestige blik op de tv-wereld in handen, maar vooral een gevatte persiflage op de politieke situatie in zijn land.