Nederlandse filmer Shariff Korver maakt Britse serie

Korver werkte eerder onder meer mee aan hitseries als Penoza en Klem. Met zijn serie Fenix, die dit voorjaar op KPN Presenteert in première ging, gooide de regisseur hoge ogen op het festival Series Mania in Lille. „Ik sprong een gat in de lucht toen ik het goede nieuws hoorde”, aldus Korver. „Het is heel onwerkelijk; een gouden kans om mijn eerste stappen te zetten in de internationale markt en ik verheug me erop om te gaan beginnen.”

Temple beslaat acht afleveringen en wordt geschreven door Mark O’Rowe die ook de veelgeprezen Noorse dramaserie Valkyrien op zijn naam heeft staan. De opnames beginnen volgende maand.