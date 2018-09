Ook festival Venetië strenger met recensies

Venetië volgt hiermee Berlijn en Cannes, waar journalisten ook flink werden beteugeld in hun werk. In Cannes werden zelfs de persviewings verplaatst tot ná de officiële premières, zodat journalisten niet van tevoren uit de school konden klappen over de kwaliteit van films.

Cannes had klachten gekregen van producenten en makers als Sean Penn, die het niet leuk vond dat zijn laatste film The Last Face al voordat hij de rode loper had betreden met de grond gelijk werd gemaakt. Ook Venetië wil met het nieuwe beleid „de gastvrijheid van het festival waarborgen.”