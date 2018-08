ZIEN: Glennis Grace door naar halve finale America’s Got Talent!

Glennis zong dinsdag het nummer Never Enough uit de film The Greatest Showman. Zowel de jury als het publiek waren erg enthousiast en ook Glennis zelf was tevreden over haar optreden. „Ik ben hier al tien dagen en heb er zo naartoe geleefd. Maar dan is het nog een dag en nog een dag. En dan is het eindelijk zover, en is het echt zo om. Het voelde heerlijk, ik kan niet anders zeggen”, liet ze afloop weten. „Ik heb mijn best gedaan. Het is nu aan Amerika.”

En Amerika heeft besloten. Net als na haar vorige optredens, is Amerika opnieuw onder de indruk en zijn ze nog lang niet klaar met de zangeres. Woensdagnacht werd bekend dat Glennis opnieuw van zich mag laten horen tijdens de halve finale van America’s Got Talent.

Spannend was het wel tijdens de bekendmaking van de uitlag. Het leek even te gaan tussen Samuel Comreau en Glennis, maar beiden bleken door te zijn naar de halve finale. Glennis was zichtbaar verward na het horen van de uitslag. Toen ze haar ’concurrent’ zag juichen, knikte ze verslagen naar hem en knuffelde hem, waarna ze van het podium leek te willen lopen. „Hoorde je wel wat ik zei?”, roept Tyra meteen. „Jullie zijn beide door!” Nadat Banks het nog een aantal keer herhaalt, lijkt Glennis het eindelijk te geloven. „What the fuck”, schreeuwt ze uit. „Dit is geweldig! Oh my god, het spijt me!”, weet een dolgelukkige Glennis uit te brengen.

Keer op keer maakte de zangeres diepe indruk op het Amerikaanse publiek. „Ja, ze zijn in de States echt gek op het soulvolle geluid van dit soort powervoices”, vertelde Glennis eerder aan Privé. „In Nederland sta ik erom bekend dat ik hard én heel hoog kan zingen, maar er zit nog zoveel meer in mijn stem.” Tijdens de halve finale kan Glennis dat dus opnieuw bewijzen.

De halve finales vinden plaats op 4 en 11 september. Pas na de laatste kwartfinale volgende week wordt bekend op welke datum Glennis weer in actie komt.