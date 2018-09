Kaley Cuoco in tranen om einde Big Bang

Alhoewel de cast waarschijnlijk de beslissing nam niet verder te gaan, maakt het naderende slot van de serie Kaley verdrietig. „Ik wist altijd dat wanneer dit ook tot een einde zou komen, mijn hart gebroken zou zijn”, laat ze weten via Instagram. Ze belooft haar fans het beste seizoen tot nu toe. In het bericht bedankt Kaley ook de crew, fans en ’iedereen die ons zoveel jaren heeft gesteund’.

De laatste aflevering van The Big Bang Theory wordt in mei 2019 uitgezonden in de VS. Er zijn dan 279 afleveringen gemaakt van de serie over vier nerdy wetenschappers en hun buurvrouw, gespeeld door Kaley.