Stomverbaasde Glennis Grace door in America’s Got Talent

Tyra Banks vertelt een stomverbaasde Glennis Grace dat ze door is naar de halve finale. Ⓒ Screenshot

Glennis Grace had niet meteen door dat ze een plekje in de halve finale van America’s Got Talent heeft veroverd. Toen haar naam vannacht niet klonk bij het bekendmaken van de uitslag, liep de Amsterdamse al van het podium af. Presentatrice Tyra Banks hield haar tegen: „Hoorde je wel wat ik zei?”