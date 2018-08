Twitteraars vallen over Glennis’ ’WTF-momentje’

Het woord ’fuck’ mag niet op de Amerikaanse televisie worden uitgesproken, en dus waarschuwde Howie Mandel Glennis in het vervolg op haar taalgebruik te letten. Hoewel de show live wordt uitgezonden, zitten er wel enkele secondes vertraging op om ervoor te zorgen dat dit soort uitspraken niet uitgezonden worden. Het geluid was dan ook niet te horen, maar wie een beetje kan liplezen was het vrij duidelijk wat Glennis uitgilde.

Tyra Banks, die naast de zangeres stond, hoorde niet eens dat Glennis het woord in de mond nam en maakte er maar snel een paar grapjes. „Moet je nu geld in het scheldwoordenpotje stoppen?”, lacht ze. En hoewel Glennis wordt gerustgesteld en er met humor om wordt gegaan met haar verspreking, zijn ze op Twitter minder te spreken over haar woordkeuze.

„Echt, jullie denken dat het oké is dat deze dame ’what the f***’ live’ op tv zegt? Het spijt me, maar ik vind dat dus echt niet kunnen!”, reageert een boze kijker. „Dus Glennis Grace keek naar het publiek en zei ’what the f#ck’ toen ze hoorde dat zowel zij als de comedian door zijn. Niet goed. Misschien verdient ze het wel niet door te gaan”, reageert een ander.

De meeste twitteraars reppen overigens met geen woord over haar woordkeuze of zien er gelukkig wel de humor van in. Zij zijn gewoon blij dat de zangeres door is naar de volgende ronde.