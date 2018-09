John Lithgow speelt omstreden Fox News-baas

Lithgow, die vorig jaar een Emmy won voor zijn rol als Winston Churchill in Netflix-serie The Crown, is samen met Nicole Kidman, Margot Robbie en Charlize Theron in de film over de omstreden Fox News-baas te zien. Nicole kruipt in de rol van presentatrice Gretchen Carlson, die Ailes in 2016 aanklaagde voor seksuele intimidatie. De zaak werd uiteindelijk de ondergang van de Fox-topman, die vorig jaar overleed.

Charlize is in de nog titelloze film te zien als de bekende Amerikaanse televisiejournaliste Megan Kelly. Na de beschuldigingen van Carlson liet ook zij weten in het begin van haar carrière te zijn lastiggevallen door Ailes. Twee dagen later trad hij af bij Fox. Margot speelt in de film een fictieve producent van Fox News.