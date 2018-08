Gemengde reacties op Glennis Grace

Samuel J. Comroe, Tyra Banks en Glennis Grace Ⓒ Screenshot

Woensdagnacht werd bekend dat Glennis Grace met haar uitvoering van Never Enough uit de film The Greatest Showman bij de vijf acts hoort waarop het meeste gestemd is. De zangeres heeft hiermee haar plek in de halve finale van America’s Got Talent verzilverd. Maar met deze nieuw verworven bekendheid, komen ook heel veel nieuwe meningen. De reacties zijn dan ook gemengd op haar overwinning.