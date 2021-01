Lars Veldwijk opgenomen in ziekenhuis

„Bedankt voor alle lieve berichtjes. Sinds maandagochtend ben ik opgenomen en het heeft niks met corona of m’n knie te maken!", schrijft Lars.

De ex van Monica Geuze voegt daar aan toe: „Wel lig ik nog in het ziekenhuis en zijn er wat onderzoeken gaande! Ik heb zoveel berichtjes gehad maar ben niet in staat om veel op m'n telefoon te zitten, dus wil ik bij deze iedereen bedanken.” Op een ander filmpje is te zien dat hij aan een infuus in een ziekenhuis bed ligt.

Een paar dagen geleden leek er nog geen vuiltje aan de lucht, toen hij beelden deelde van zijn weerzien met dochtertje Zara-Lizzy.