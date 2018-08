Glennis had nog nooit van ’Never Enough’ gehoord

In een interview met Talent Recap na afloop van haar optreden dinsdagnacht, verklapt Glennis dat het nummer niet haar eigen keuze was. „Ik kende het nummer niet eens, de mensen van de muziekafdeling van AGT hebben het uitgekozen”, verklaart ze. „Ze hebbend dat goed gedaan denk ik. We hadden veel opties, maar dit was gewoon het nummer dat ik moest doen. Het voelde meteen goed. Ik houd van dit nummer.”

Op de vraag of ze bij de volgende ronde zelf een nummer mag uitkiezen, reageert Glennis resoluut. „Ik mag altijd zelf kiezen, maar ik ben blij dat zij met dit nummer kwamen. Maar ik ben heel nieuwsgierig. Ik heb ze ook gevraagd wat voor lied ze voor me in gedachten hebben als ik de halve finale haal. Want dit is al de top. We zullen dus gewoon moeten afwachten.”