Racende Rico niet opgewassen tegen voetbal

Race tegen de klok, waarvoor de komende weken ook onder anderen Jelka van Houten en André Hazes in het buitenland gaan racen, veroverde geen plek in de kijkcijfertop 25. De wedstrijd van Ajax is het op één na best bekeken programma, alleen het NOS Journaal van 20.00 uur trok meer bekijks. Daarop stemden 1,7 miljoen kijkers af.

De slimste mens bleek beter opgewassen tegen het voetbalgeweld. De kennisquiz lokte 1,1 miljoen kijkers naar NPO 2, genoeg voor de derde plek in de kijkcijferlijst. Na afloop van De slimste mens werd massaal gezapt. Naar De boeddhistische blik: Van Dis en de dalai lama keken niet meer dan 194.000 mensen.

Bekijk ook: Rico Verhoeven toont gevoelige kant in Kenia