’Haatplaat Famke Louise gelekt’

Een bezorgde Famke kijkt wat ongemakkelijk in de camera, terwijl ze haar volgers waarschuwt voor de gelekte ’diss track’. „Ik ben deze dagen helemaal niet op beef (ruzie, red.) of haatdragend what so ever. Iedereen bedenkt zich soms, en zo ook ik. De tune die nu als ’diss track’ de wereld in is geholpen, sta ik totaal niet achter.”

Ze legt uit dat de track nooit is uitgebracht omdat het gewoon niet goed voelde. De tune zou al oud zijn en ze zegt geen idee te hebben waarom of door wie het nu toch naar buiten is gebracht. „Enige dat ik kan zeggen, is dat ik op mijn eigen ding ben en iedereen respecteer en het beste gun! Deze dagen zijn er al genoeg dingen in de wereld om je druk om te maken, dus laten we prioriteiten stellen en zeker niet uren blijven hangen op iets wat niet online had moeten staan.”