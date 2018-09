Imanuelle Grives wordt gymjuf in SpangaS

Het Spangalis krijgt drie nieuwe docenten. Marcel Harteveld gaat de leerlingen creatieve vaardigheden bijbrengen, Mike Reus speelt de nieuwe wiskundedocent. In het twaalfde seizoen van SpangaS doen ook twee nieuwe leerlingen hun intrede. Renée de Gruijl, die eerder deelnam aan The Voice of Holland, en Claudia Kanne kruipen in de schoolbanken.

In de nieuwe reeks SpangaS draait alles om jezelf durven zijn. De langstlopende dagelijkse jeugddramaserie van Nederland, die in april werd verkocht aan het Noorse NRK, stevent af op een jubileum. In november wordt de 2000e aflevering uitgezonden.