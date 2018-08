’Glennis hier jaren tekort gedaan’

Ⓒ Jos Schuurman, ANP

Jacques d’Ancona (81) had er niet op durven rekenen dat Glennis Grace de halve finale van Amerca’s Got Talent zou halen. „Het is eigenlijk een heel naar programma. Sommige acts waarmee ze werd vergeleken zijn echt volslagen nonsens. Zoals dat schaamteloze optreden van die vette mannen. En dan staat daar zo’n prachtige zangeres, die alles uit de kast haalt.”