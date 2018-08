Clooney best betaalde acteur dankzij tequila

Dat heeft hij te danken aan Casamigos Tequila, het drankmerk waar Clooney medeoprichter van is. Tussen juni 2017 en juni 2018 verdiende George 239 miljoen dollar, berekende zakenblad Forbes.

Clooney en consorten deden Casamigos een paar maanden geleden van de hand. Het Britse drankenconcern Diageo, bekend van onder meer Smirnoff en Johnnie Walker, betaalde 1 miljard dollar voor het tequilamerk. De verkoop leverde George zo’n 233 miljoen dollar op. De overige zes miljoen verdiende Clooney met reclamewerk en oudere films.

Mark Wahlberg, die de lijst van best betaalde acteurs vorig jaar aanvoerde, kukelt uit de top drie. Die bestaat naast George uit Dwayne The Rock Johnson en Robert Downey Jr. The Rock kreeg 124 miljoen dollar bijgeschreven op zijn bankrekening, Downey Jr. verdiende 81 miljoen dollar.

Ook dit jaar verdienden de best betaalde acteurs weer veel meer dan de best betaalde actrices. De tien acteurs met het hoogste salaris kregen samen 748,5 miljoen dollar. De tien best betaalde actrices verdeelden tussen juni 2017 en juni 2018 186 miljoen dollar. Scarlett Johannson kreeg het meeste, 40,5 miljoen dollar.