The Prodigy einde dit jaar weer in Ziggo Dome

Het zevende album van The Prodigy, No Tourist, verschijnt op 2 november. De eerste single Need Some1 verscheen vorige maand. Een aantal nieuwe nummers heeft het Engelse trio al gespeeld in Nederland; in december stond The Prodigy nog op het podium van 013 in Tilburg.

De Ziggo Dome is geen onbekend terrein voor The Prodigy. In 2015 wist de band, bekend van hits als Smack My Bitch Up en Firestarter, de zaal al eens uit te verkopen.