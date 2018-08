Opmerkelijke reactie op Glennis: ’Celine Dion gaf een hartje’

Naast reacties van fans die zeggen kippenvel te hebben gekregen, moesten huilen bij haar optreden, haar feliciteren en laten weten hoe trots ze zijn op onze landgenoot, laat gebruikerAn.nie9979 weten dat ze op YouTube allerlei oproepjes had gedaan aan Amerikanen om op Glennis Grace te stemmen. „Grote verrassing; kreeg een hartje van niemand minder dan van Celine Dion!!! Ik heb meteen een duet met jou voorgesteld. Hi hi, zou dat niet GAAF zijn? Twee powerstemmen samen? Succes in de volgende ronde”, schrijft de fan.

Deze ’Annie’ is verder niet erg actief is op Instagram, met maar twee volgers en geen enkele post, dus het is maar zeer de vraag of de reactie serieus kan worden genomen. Dat doet echter niets af aan de andere talloze jubelende reacties, omgeven met hartjes en smileys: „Werelds dit! Halve finale. Ze kunnen toch niet om je heen.” en „Yesssssss...... en door..!!!! GEWELDIG!!!! Zo supertrots op je!! En zo ontzettend verdiend..!!!! Op naar Vegas.” Iemand herinnert zich ook nog het optreden van Glennis in de Soundmixshow. „Glennis gefeliciteerd!jij verdient dit meid! Vanaf je eerste moment in de SMS vond ik al dat je een van de meest fantastische stemmen ooit hebt. Nederland is te klein voor jou, de wereld moet jou horen! You go girl!”

