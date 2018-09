Maarten van der Weijden’s zwemtocht én voorbereidingen op tv

In de film staan de voorbereidingen op de krachtsinspanning centraal. Ook zitten er beelden in van tijdens de zwemtocht door Friesland en blikt Van der Weijden, die zondag wordt gehuldigd in Waalwijk, terug op zijn prestatie.

De olympische zwemkampioen en voormalige kankerpatiënt legde afgelopen weekend 163 van de beoogde 200 kilometer zwemmend af, om geld op te halen voor kankeronderzoek. De teller staat voorlopig op 3,5 miljoen euro.

