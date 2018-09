Arm en rijk strijden voor te verdelen buit in tv-spel

„Ik was vóór de opnamen heel benieuwd of deze jongeren, met totaal verschillende achtergronden en leefsituaties, samen hun weg zouden kunnen vinden”, zegt Jan over zijn nieuwe programma. „Ik denk dat de uitkomst van dit experiment niet alleen mij, maar ook de kijker behoorlijk zal verrassen.”

Voor Snobs en sloebers wordt een rijke jongere gekoppeld aan een minder vermogende kandidaat. De duo’s, die in een riante villa een kamer delen, krijgen opdrachten variërend van het insemineren van koeien tot het organiseren van een chique lunch. Het koppel dat het langst in de strijd blijft, wint het geldbedrag. En dan is de vraag hoe de buit wordt verdeeld tussen arm en rijk.

Snobs en sloebers is vanaf maandag 3 september zes weken lang te zien op NPO 3.