Rob Verlinden openhartig over hiv: ’Ik was er bijna niet meer geweest’

„Gelukkig kwamen er toen net de eerste hiv-remmers op de markt,” vertelt Rob, „maar als ik een jaar eerder was geweest dan was ik er net als Freddie Mercury al niet meer geweest.”

Op het gebied van seksualiteit en drank heeft Rob, ten koste van zijn gezondheid, veel geëxperimenteerd. „De artsen zeiden: als je zo doorgaat, leef je niet lang meer. Het is een groot wonder dat ik de oude dag gehaald heb, je kunt bijna kwartetten met de kwalen die ik heb”, aldus Rob.

Parkinson

Ook kreeg de voormalig tv-tuinman last van hartklachten, een verwaarloosde longontsteking én de diagnose Parkinson. Het werd hem in 2018 bijna fataal: „Vorig jaar heb ik twee dagen kiele-kiele gelegen. Ik woog nog 53 kilo en kon amper m’n hand optellen. Voor je omgeving is het erger, zelf voel je dat het langzaam wegloopt.”

Onlangs onderging Rob een ingrijpende hersenoperatie waarbij elektrodes in zijn hersens geplaatst worden die stroomstootjes naar het brein sturen om de fysieke gevolgen van Parkinson te reguleren. De operatie heeft Robs leven positief veranderd: „Ik veranderde langzaam in een zombie en kon amper nog reageren, dat is nu weg. Ik heb goede en slechte dagen, maar ik ben er nog.”