Moeder Priyanka vol lof over schoonzoon Nick Jonas

„Nick is rustig en volwassen. Ik vertrouw altijd op Priyanka’s oordeel, ze is niet impulsief. Ze heeft er veel over nagedacht en toen ze iets besloot, wist ik zeker dat het goed zou zijn”, vertelt Priyanka’s moeder Madhu in een interview met DNA India gezegd. En ook haar eigen oordeel over de zanger is positief. „Hij is een prachtig persoon en iedereen in de familie houdt gewoon van hem. Hij is zo beleefd en respectvol naar ouderen toe. Wat kan een moeder nog meer willen!”

Priyanka Chopra heeft de zegen van mama Madhu

Afgelopen weekend maakten de twee hun verloving wereldkundig via social media. „De toekomstige mevrouw Jonas. Mijn liefde”, schreef Nick bij een liefdevolle foto met zijn aanstaande. Priyanka deelde via Instagram foto’s van het verlovingsritueel, waar ook haar familie bij aanwezig was. „Ik bedank iedereen voor alle gelukswensen”, luidde haar bijschrift.

Eind juli doken er al geruchten op dat de tortelduifjes verloofd zouden zijn. Nick en Priyanka werden begin juni voor het eerst als stelletje gespot in New York. De twee kenden elkaar al langer en bezochten onder meer samen het Met Gala in 2017, maar volgens de actrice was dat ’puur vriendschappelijk’.