BZV-boer Marc (die knappe) wordt vader

Het is het eerste kindje voor de 39-jarige viskweker die in Zambia woont. Zijn vriendin Merel (31) heeft al een zoontje uit een eerder huwelijk. Zij woont nog steeds in Rotterdam. Of hun gezamenlijke kindje ervoor zorgt dat ze nu toch gaan samenwonen, hier of daar?

In Boer zoekt Vrouw gaf Marc nog de voorkeur aan Annekim (31). Niet alleen werd hij smoorverliefd op de roodharige dierenarts, het was daarbij ook heel praktisch dat zij toch al in Zambia woonde en werkte. Het ging acht maanden goed, maar toen bleek dat de twee niet meer op dezelfde golflengte zaten. Maar om vrouwelijke aandacht hoefde Marc niet verlegen te zitten en een spontaan brutaal berichtje op Facebook van Merel bracht hem op nieuw liefdesgeluk. En straks dus ook babygeluk!